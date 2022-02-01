Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı - Haberler
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Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı

AA, Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.

Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'te Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğe çok sayıda kadın ve din adamı katıldı.

Etkinlikte, kendi alanlarında etkin kadınlar, kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim ve güzellik konularında bilgiler paylaştı.

Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar, geleneksel başörtü defilesi düzenledi. Konuklara Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterildi.

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Başörtüsü Günü'nün ülkede 2016'dan bu yana kutlandığını belirtti.

Başörtüsü ile ilgili etkinliklerin toplumda olumlu karşıladığını söyleyen Satarova, kadınların arasında dostluğu, diyaloğu pekiştirmeyi ve başörtülü kadınların ülke gelişimine sağladıkları katkıları göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan, baş örtüsü, Konser, İslam, Güncel, Haber

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