Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı - Haberler

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Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı

AA, Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı

Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.

Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.

Ülke bayrağının kabul edilişinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle başkent Bişkek'te Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen törende bayrak göndere çekildi.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halkın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı.

Parlamento, 3 Mart 1992'de Kırgızistan Devlet Bayrağı'nı kabul etmiş, bağımsız Kırgızistan'da bayrak ilk kez 5 Mart 1992'de göndere çekilmişti.

Kırgızistan bayrağı kırmızı renkli, ortasında kırk ışınlı sarı güneş, güneşin içinde Kırgızlar için anlamlı sayılan keçe çadırın tavanındaki "tündük" anlamına gelen motiften oluşuyor. ???????

Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Mart, Güncel, Haberler

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