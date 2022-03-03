Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı
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Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.
Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.
Ülke bayrağının kabul edilişinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle başkent Bişkek'te Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen törende bayrak göndere çekildi.
Milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halkın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı.
Parlamento, 3 Mart 1992'de Kırgızistan Devlet Bayrağı'nı kabul etmiş, bağımsız Kırgızistan'da bayrak ilk kez 5 Mart 1992'de göndere çekilmişti.
Kırgızistan bayrağı kırmızı renkli, ortasında kırk ışınlı sarı güneş, güneşin içinde Kırgızlar için anlamlı sayılan keçe çadırın tavanındaki "tündük" anlamına gelen motiften oluşuyor. ???????