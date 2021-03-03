Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı
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Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı

03.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:26
Kırgızistan'da Devlet Bayrak Günü kutlandı

Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.

Kırgızistan'da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler düzenlendi.

Başkent Bişkek'teki bayrak töreni Ala-Too Meydanı'nda yapıldı. Milli marşın okunması ile başlayan törende konuşma yapan geçici Bişkek Belediye Başkanı Baktıbek Kudaybergenov, "Parlamento, 29 yıl önce 3 Mart 1992'de Kırgızistan Devlet Bayrağı'nı kabul etti. Bağımsız Kırgızistan'da bayrak ilk kez 5 Mart 1992'de göndere çekildi. Bayrağı Edil Aydarbekov, Bekbosun Jayçıbekov, Sabır İptarov, Jusup Matayev ve Mamatbek Sıdıkov gibi isimler hazırladı. Devlet Bayrak Günü, 2010 yılından beri resmi etkinliklerle kutlanıyor." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da resmi ziyaret çerçevesinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kırmızı bayrağın ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelediğini, Kırgız halkının manevi değerlerini ve tarihi yolunu yansıttığını vurguladı.

Atalarının geleneklerini sürdürerek ülkenin geleceği için tek bir bayrak altında birleşmesi gerektiğinin altını çizen Caparov, halkın Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Devlet Bayrağı Günü dolaysıyla vatandaşlarını kutlayan Başbakan Ulukbek Maripov ise bayrağın her vatandaşın gururu olduğunu ve vatanseverliğin ruhunu ve devlete karşı sevgiyi taşıdığını söyledi.

Kırgızistan bayrağı kırmızı renkli, ortasında kırk ışınlı sarı güneş, güneşin içinde Kırgızlar için anlamlı sayılan keçe çadırın tavanındaki "tündük" anlamına gelen motiften oluşuyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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