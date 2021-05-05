Kırgızistan'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi
Salondan görüntüler Katılımcıların görüntüleri Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un anayasayı imzalaması BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören yeni anayasayı onayladı.
Salondan görüntüler
Katılımcıların görüntüleri
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un anayasayı imzalaması BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören yeni anayasayı onayladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı