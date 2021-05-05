Kırgızistan'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi
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Kırgızistan'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Salondan görüntüler Katılımcıların görüntüleri Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un anayasayı imzalaması BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören yeni anayasayı onayladı.

Salondan görüntüler

Katılımcıların görüntüleri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un anayasayı imzalaması BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören yeni anayasayı onayladı.

Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi
Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi
Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi
Kırgızistan'da 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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