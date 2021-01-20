Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun kesin sonuçları açıklandı

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, 17 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eş zamanlı olarak yapılan referandumun kesin sonuçlarını duyurdu.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, 17 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eş zamanlı olarak yapılan referandumun kesin sonuçlarını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenden 1 milyon 395 bin 513'ü oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 39,16 olarak belirlendi. Eski Başbakan Sadır Caparov, yüzde 79,20 oyla cumhurbaşkanı seçildi. Adahan Madumarov yüzde 6,79 ile ikinci sırayı aldı.

Merkez Seçim Komisyonu toplantısında, Caparov'a cumhurbaşkanlığı mazbatasının takdim edilmesi kararlaştırıldı.

Ülkede seçimle eş zamanlı yapılan referanduma katılım oranı ise yüzde 39,12 oldu. Seçmenlerin yüzde 81,49'u başkanlık sistemine "evet" dedi.

Seçmenlerin yüzde 10,91'i parlamenter sistemden yana tercih yaparken, yüzde 4,47'si her iki sisteme karşı oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilen Caparov'un gelecek hafta törenle yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Mart ayında başkanlık sistemini öngören yeni anayasanın kabul edilmesi planlanıyor.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda seçimler iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur