Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

12.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:48
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan 63 kişiden 18'ninin adaylığı kabul edildi.

Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan 63 kişiden 18'ninin adaylığı kabul edildi.

Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kırgızca bilen, yaklaşık 12 bin dolar (1 milyon som) yatıran, en az 30 bin destek imzası toplayan, başvuru dilekçesiyle bilgi formunu doğru ve zamanında sunan 18 adayın kaydının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, gerekli şartları sağlayan aralarında eski Başbakan Sadır Caparov ve eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov'un da bulunduğu adaylar şöyle sıralandı:

"Arstanbek Abdıldayev, Kanatbek İsayev, Raşid Tagayev, Jenişbek Bayguttiyev, Klara Sooronkulova, Aymen Kasenov, Mıktıbek Arstanbek, Baktıbek Kalmamatov, İmamidin Taşov, Kursan Asanov, Kanıbek İmanaliyev, Ravşan Jeenbekov, Eldar Abakirov, Ulukbek Koçkorov, Babırjan Tolbayev, Abdil Segizbayev"

Merkez Seçim Komisyonu, ülkede cumhurbaşkanı erken seçiminin 10 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağı tarihte aynı zamanda ülkenin yönetim şeklini belirlemek için referandum da yapılacak.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protesto gösterileri sonucunda, parlamento seçim sonuçları iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

İlgili Haberler

Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak
Dünya gençleri bilim ve sanat için Buca'da yarışacak
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu
YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Falcao Samatta Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:54:36. #1.14#
title