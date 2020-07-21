Kırgızistan'da Covid-19 ile mücadelede iki hastane inşa edilecek
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Kırgızistan'da Covid-19 ile mücadelede iki hastane inşa edilecek

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında iki kentte toplam 200 yataklı hastane inşa edilmesine karar verildi.

Kırgızistan'da Covid-19 ile mücadelede iki hastane inşa edilecek
21.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:55

Kırgızistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında iki kentte toplam 200 yataklı hastane inşa edilmesine karar verildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının giderek arttığı Kırgızistan'da salgınla mücadele kapsamında her biri 100 yataklı olmak üzere 2 hastane inşa edilmesine karar verildi. Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bişkek'te ve güney başkenti Oş'ta her biri 100 yataklı iki hastane kurulacağını duyurdu. Başbakan Boronov, Hastaneler için arazilerin belirlendiğini ve inşaat çalışmalarının bu hafta başlayacağını ifade etti.

Çevrimiçi yapılan toplantıda ayrıca, bölgede boş kalan binaların ise hastaneye dönüştürüleceği bildirildi. Covid-19'un ilk olarak 18 Mart'ta tespit edildiği Kırgızistan'da vaka sayısı son 24 saatte bin 108 artarak 28 bin 251'e, ölü sayısı ise 42 artarak bin 79'a yükseldi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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