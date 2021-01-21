Kırgızistan'da Caparov'un cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından hükümet düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırgızistan'da Caparov'un cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından hükümet düştü

21.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:12
Kırgızistan'da Caparov'un cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından hükümet düştü

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından 10 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibinin Sadır Caparov olduğunun ilan edilmesinin ardından, 3 ay önce Caparov'un başkanlığında kurulan hükümet düştü.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından 10 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibinin Sadır Caparov olduğunun ilan edilmesinin ardından, 3 ay önce Caparov'un başkanlığında kurulan hükümet düştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un, kabine üyelerinin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürüten Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un başkanlığındaki geçici hükümetin görevine devam edeceği kaydedildi.

Caparov 28 Ocak'ta yemin edecek

Öte yandan, Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde 6. Cumhurbaşkanı seçilen Caparov'un yemin edeceği törenin, 28 Ocak'ta başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Caparov'un göreve başlama törenini hazırlamak için oluşturulan organizasyon komitesi üyelerinin hazırlıklara başladığı aktarıldı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı konutlarında toplanan parlamento üyeleri, 5 Ekim olayları sırasında taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve "geçici başbakan" ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Caparov'un, başbakanlığını ve kabinesini 10 Ekim'de onaylamıştı.

Ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Caparov, başbakanlık görevinden ayrılmıştı.

Caparov, 10 Ocak'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 79,20'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da Caparov'un cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından hükümet düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:23:33. #1.15#
title