Kırgızistan'da camiler yeniden ibadete açıldı
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Kırgızistan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan beri kapalı olan camiler, bugün yeniden ibadete açıldı.

Kırgızistan'da camiler yeniden ibadete açıldı
08.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:07

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan beri kapalı olan camiler, bugün yeniden ibadete açıldı.

Başkent Bişkek'teki merkezi İmam Serahsi Camisi'nin girişinde ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı.

Önlemler kapsamında camide 1,5 metre mesafeye dikkat ederek maskeleriyle öğle namazını kılan vatandaşlar, cemaatle namaz kılmanın sevincini yaşadı.

Kırgızistan Başmüftüsü Maksatbek Toktomuşev, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin yaklaşık 2,5 aydır toplu ibadete kapalı kaldığını belirterek "Allah'a çok şükür, hükümetin kararıyla camiler ibadete yeniden açıldı. Bugün tarihi bir olay. Bugün bayram. Elbette bundan sonra camilerimizin açık kalması bizim elimizdedir. Karşılıklı yardımlaşma ve kurallara uyarsak camilerimiz açık kalacak. Arabistan ve Türkiye'deki camiler de tüm dünyada olduğu gibi sıkı önlemlerle açıldı. Camilerde sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulması ve maske takılması zorunludur." dedi.

Toktomuşev, hastaların, yetişkinlerin ve kadınların namazlarını evlerinde kılmaya devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 2032'ye, iyileşenlerin sayısının 1445'e çıktığı Kırgızistan'da, şimdiye kadar virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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