Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

Kırgızistan'da bir grup aktivist, Meclis'ten, Kazakistan'a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) bünyesinde asker gönderilmesini veto etmesini istedi.

Kırgız askerlerin Kazakistan'a gönderilmesine karşı çıkan siyasetçi ve aktivistlerden oluşan grup, Meclis binası yakınında toplandı.

Reform Partisi Lideri Klara Soronkulova, Kırgız askerlerin Kazakistan'a gönderilmesine karşı olduklarını belirterek, "Kazakistan'a dışarından herhangi bir müdahale olduğuna dair Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklanmış bir karar bulunmuyor. Demek ki KGAÖ üyesi büyük ülkenin amacı başka. Kazakistan'a giren ülke, yarın da bizim ülkemize girer. Bu siyaset, bu tarafa doğru ilerliyor." dedi.

Aktivist Aziza Abdrasulova da Kazakistan'daki halkın dışarından müdahaleye karşı olduğunu savundu.

Bakanlar Kurulu'ndan "asker gönderme" ile ilgili açıklama

Kırgızistan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama ise Kazakistan'ın yakın komşusu ve stratejik müttefiki olan Kırgızistan'ın, meşru makamlarından gelen yardım çağrısını reddetme hakkına sahip olmadığı vurgulandı.

KGAÖ kapsamında asker gönderileceği ifade edilen açıklamada, Kırgız askerin kesinlikle stratejik tesislerin korunmasında görev alacağı, sivil halkla herhangi bir etkileşimi girmeyeceği bildirildi.

Kırgızistan Meclisi yarın olağanüstü toplanarak, Kazakistan'a asker gönderilmesini görüşecek.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Protestolar esnasında 8 güvenlik görevlisi ile Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu hayatını kaybetti.