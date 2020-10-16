Kırgızistan'da Başbakan Caparov, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini devraldı

Kırgızistan'da Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı yetkileri Başbakan Sadir Caparov'a devredildi.

Kırgızistan'da Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı yetkileri Başbakan Sadir Caparov'a devredildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimleri ülkede iktidarın değişmesine neden oldu. 2017 yılından beri Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sooronbay Ceenbekov'un dün görevinden istifa etmesinin ve Meclis Başkanı Kanatbek İsayev'in bugün Cumhurbaşkanlığı görevini reddetmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı yetkileri Başbakan Sadir Caparov'a devredildi.

BİŞKEK'TE OHAL İPTAL EDİLDİ

Bugün Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda olağanüstü Meclis toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Sadır Caparov ve 76 milletvekilinin katılımıyla yapılan toplantıda, başkent Bişkek'te ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) iptali ve Sooronbay Ceenbekov'un Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesi ile ilişkin meseleler gündeme geldi. Meclis milletvekilleri, başkentte 12 Ekim'de yeniden OHAL'in ilanına ilişkin kararı iptal etti.

"KIRGIZİSTAN'IN BÜTÜNLÜĞÜ VE HALKIN BİRLİĞİ TÜM YETKİLERDEN DAHA YÜKSEK"

Sooronbay Ceenbekov, olağanüstü Meclis toplantısında konuşma yaparak, "Benim için ülkenin bütünlüğü ve halkın birimliği tüm yetkilerden daha yüksek" dedi. Ceenbekov, 3 yıllık görevinde dış ülkelerle ilişkileri iyileştirme, ülkeyi dijitalleştirme, halka temiz içme suyu sağlama ve nüfusa konut sağlama gibi sorunları çözdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı görevinde eksikler de olduğuna dikkati çeken Sooronbay Ceenbekov, dolayısıyla halktan özür diledi.

Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini reddetti

Ayrıca, 13 Ekim'de Meclis Başkanı seçilen Kanatbek İsayev, bugün düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı görevini reddettiğini açıkladı. Kırgızistan'ın Anayasası'na göre, ülkede Cumhurbaşkanı görevinden istifa ederse yerine geçici olarak Meclis Başkanı geçiyor. Eğer Meclis Başkanı da bu görevi kabul etmezse geçici Cumhurbaşkanlığı görevi Başbakana devrediliyor.

Kırgızistan'da dün Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sooronbay Ceenbekov, 27 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Sooronbay Ceenbekov, burada yaptığı son konuşmasının ardından, Meclis milletvekilleri tarafından alkışlarla uğurlandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı