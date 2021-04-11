Kırgızistan'da anayasa referandumu ve yerel seçimler için yapılan oy kullanma işlemleri sona erdi

Kırgızistan'da köklü değişimleri öngören anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan oy kullanma işlemleri bitti.

Kırgızistan'da köklü değişimleri öngören anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan oy kullanma işlemleri bitti.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğindeki yeni siyasi yönetim, köklü değişikliklerin yapıldığı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa taslağını referanduma çıkardı.

Anayasa referandumu ile 7 bölgede, 2 büyükşehirde, 26 şehirde toplam 448 yerel meclis üyelerin seçimi de yapıldı.

Toplam 7 bin 560 sandalyeli meclis üyeliği için 59 siyasi partiden 5 bin 300'ü kadın olmak üzere yaklaşık 30 bin aday yarıştı.

Seçmene verilen iki pusulada, parti isimleri ve "hepsine karşı" seçeneği ile anayasa referandumu için "evet" ve "hayır" seçeneği yer aldı.

Elektronik seçim sandıklarının kullanıldığı ülkede, seçmenlerin kayıtlı oldukları seçim sandığında kimlik belgesi, yüz tanıma ve parmak izleri kontrol edilerek oy kullanmasına izin verildi.

Yerel saatle 08.00'de 2 bin 474 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de sona erdi.

Anayasa değişikliğine yüzde 79,1 oyla "evet"

Merkez Seçim ve Referandumlar Komisyonu, internet üzerinden ilk sayım sonuçlarını paylaşmaya başladı.

Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören anayasa değişiklikleri için yapılan referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 79,1'i yeni anayasaya "evet", seçmenlerin yüzde 13'ü ise "hayır" dedi.

Böylece kayıtlı 3 milyon 606 bin 201 seçmenden 1 milyon 24 bin 891 seçmenin oy kullandığı referandumda katılım yüzde 30'89 olarak kayıtlara geçti.

?????Referandumun onaylanması için katılım oranının yüzde 30'u yeterli iken, referandumun kabul edilmesi için kullanılan geçerli olayların yüzde 50'si gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur