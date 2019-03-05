Kırgızistan'da "Ak Kalpak Günü" - Bişkek

Kırgızistan'da 5 Mart Milli Ak Kalpak Günü, devlet kurumları ve gençlik örgütlerince düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Bişkek'teki ana meydanda Milli Ak Kalpak Günü için Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 40 Çoro (40 asker) Gençlik Hareketi tarafından kutlama programı organize edildi.

Vatandaşların Milli Ak Kalpak Günü'nü kutlayan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, "Ak kalpağı takan Kırgızdır. Ak kalpak medeniyetimizin kaynağıdır. Kırgız halkının yüzüdür. Tanrı Dağ'ın kutsal simgesidir. Temizliğin, büyüklüğün, iyi niyetin ve vatanseverliğin sembolüdür. Ak kalpağı giyen adam asla kötü iş yapmaz. Ak kalpağımızı korumalıyız. Ak kalpağı giyen halkımız hep yükseklerde olsun." ifadesini kullandı.

Halk ezgilerin söylendiği ve dans gösterilerinin sergilendiği meydan renkli görüntülere sahne oldu.

Ak Kalpak Günü dolayısıyla Ulusal Kütüphanede de Kırgız kalpağının tarihi, çeşitleri, farkı ve öneminin anlatıldığı kitap sergisi ve konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, konferansın gençler için düzenlendiğini belirterek, Ak kalpağın nesilden nesile aktarılan Kırgızların baş giyimi olduğunu ve her zaman korunması gerektiğini anlattı.

"Ak Kalpağın başında eksik olmasın"

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, yöre halkının hayatında önemli bir yeri bulunuyor.

Kutsal bir önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.

Toplumda kalpak takana "Kalpağın başında eksik olmasın." dileğinde bulunuluyor.

Kaynak: AA