Kırgızistan'da 5 Mayıs Anayasa Günü kutlanıyor

Bağımsızlıktan sonra 5 Mayıs 1993 yılında ilk anayasasını kabul eden Kırgızistan, Anayasa Günü'nü kutluyor.

Bağımsızlıktan sonra 5 Mayıs 1993 yılında ilk anayasasını kabul eden Kırgızistan, Anayasa Günü'nü kutluyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 5 Mayıs Anayasa Günü'ne ilişkin yayınladığı mesajında, Anayasa'nın çeyrek asrı aşkın bir süredir ülke yaşamında egemen devletin gelişim yolunu belirleyen özel bir rol oynadığı vurgulandı. Ceenbekov, Anayasa'nın Kırgızistan'ın dünya toplumunda demokratik bir devlet olarak konumunun güçlendirilmesinin yanı sıra siyasi ve ekonomik reformların yasal dayanağı haline geldiğini belirterek, Kırgızistan halkına sağlık, başarılar ve mutluluklar diledi.

Kırgızistan, ilk anayasasını bağımsızlıktan sonra 5 Mayıs 1993 yılında kabul etti. Ülkede kullanılan mevcut Anayasa 2010 yılında bir referandumda kabul edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA