Kırgızistan'da 440 kilogram eroin yakalandı
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Kırgızistan'da 440 kilogram eroin yakalandı

Kırgızistan'da 440 kilogram eroin yakalandı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 440 kilogram eroin ele geçirildi.

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 440 kilogram eroin ele geçirildi.

Komite, yüklü miktarda uyuşturucunun uzun takip sonucu ele geçirildiği ve iki Kırgızistan uyruklunun gözaltına alındığı operasyonun görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, uyuşturucu maddenin, bir tır dorsesinde yapılan aramada paletlerin arasından çıkarıldığı yer aldı.

Yakalanan eroinin ülke tarihinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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