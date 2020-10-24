Kırgızistan'da 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin inceleme başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırgızistan'da 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin inceleme başlatıldı

24.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:22
Kırgızistan'da 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin inceleme başlatıldı

Kırgızistan Başsavcılığı, kitlesel protesto gösterilere yol açan 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlattı.

Kırgızistan Başsavcılığı, kitlesel protesto gösterilere yol açan 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Soruşturma Hizmetleri ekiplerinin, Merkez Seçim Komisyonu'nun genel merkez binasında inceleme yaptığı belirtildi.

4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin "ihmal suçu" işlendiği iddiasıyla inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin, seçim hazırlıkları ile ilgili belgelere el koyduğu vurgulandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de genel seçimleri öncesinde toplam kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmenden yaklaşık 500 bininin kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanma hakkı elde etmesi muhalif partilerin tepkilerine neden olmuştu.

Seçimlerin ardından seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Merkez Seçim Komisyonu, 16 siyasi partiden 4 partinin galip geldiği 4 Ekim'deki genel seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Binnur Kaya Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Tisserand Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Jandarma Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırgızistan'da 4 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin inceleme başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 16:27:34. #1.14#
title