Kırgızistan'da 4. Burana Uluslararası Moda Haftası
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Kırgızistan'da 4. Burana Uluslararası Moda Haftası

05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:59
Kırgızistan'da 4. Burana Uluslararası Moda Haftası

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 4. Burana Uluslararası Moda Haftası'nın ilk gününde modacılar yeni kreasyonlarını tanıttı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 4. Burana Uluslararası Moda Haftası'nın ilk gününde modacılar yeni kreasyonlarını tanıttı.

Kırgız ve uluslararası modacıların hazırladıkları erkek ve kadın elbise kreasyonları podyuma defilelerle taşındı.

Moda Haftası etkinliğinde Ayçürök Kurmanova'nın hazırladığı beyaz tesettürlü nikah kreasyonu dikkati çekti.

Kurmanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bişkek'te hukuk okuduktan sonra modacı olmaya karar verdiğini, ilk dikim işine seccade hazırlayarak başladığını söyledi.

Beyaz tesettür kreasyonunu tanıtmaktan mutlu olduğunu belirten Kurmanova, kendisinin nikah merasimine sade ve şık elbise bulmakta zorluk çektiğini, bunun da kendisini nikah elbiseleri hazırlamaya motive ettiğini anlattı.

Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim, etkinlik süresince 30 modacının kreasyonlarının tanıtılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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