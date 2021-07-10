Kırgızistan'da 2016'da yasa dışı yollardan Türk vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı
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Kırgızistan'da 2016'da yasa dışı yollardan Türk vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı

Kırgızistan'da 2016'da yasa dışı yollardan Türk vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da 2016 yılında yasa dışı yollardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Kırgızistan'da 2016 yılında yasa dışı yollardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Bişkek İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ön soruşturmada, dönemin Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Konuları Komisyonu Başkanı Farid Niyazov'un 2016'da kanunlara aykırı şekilde 10 Türk vatandaşının Kırgızistan vatandaşlığına geçmesini sağladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yine aynı yıl, dönemin Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kararnamesiyle söz konusu 10 Türk vatandaşının Kırgızistan vatandaşlığına kabul edildiği ve kanunlara aykırı olarak pasaportların çıkarıldığı kaydedildi.

Dosyadaki isimler cezaevinde

Soruşturmada adı geçen Niyazov'un 4 Ekim 2020'de Bişkek'te kitlesel eylemler düzenlemek suçundan tutuklu yargılanması sürerken, hüküm giymiş bir suçlunun yasa dışı tahliyesinden sorumlu tutulan ve yolsuzluk suçlamasıyla bir yıl önce 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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Kırgızistan'da 2016'da yasa dışı yollardan Türk vatandaşlarına pasaport çıkarıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı - Haberler
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