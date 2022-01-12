Kırgızistan'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Kırgızistan'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Kırgızistan'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da iki kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da iki kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bişkek ve Çuy bölgesinde yapılan testler sonucu iki kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Son 24 saatte 465 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüse bağlı olarak toplam 2 bin 823 kişi yaşamını yitirdi.???????

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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