Kırgızistan'da 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali başladı
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Kırgızistan'da 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali başladı

Kırgızistan'da 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da 2006'dan bu yana aralıksız düzenlenen ve nitelikli katılımcılarla saygın müzik etkinliklerinden biri haline gelen "Bişkek Uluslararası Caz Festivali" başladı.

Kırgızistan'da 2006'dan bu yana aralıksız düzenlenen ve nitelikli katılımcılarla saygın müzik etkinliklerinden biri haline gelen "Bişkek Uluslararası Caz Festivali" başladı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığının katkılarıyla yapılan etkinliğin ilk günkü konser programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle, sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Büyük Konser Salonu'ndaki etkinliğin açılışında, Bişkek Uluslararası Caz Festivali'nin yapılmaya başladığı tarihten bu yana 21 ülke, 163 grup, 589 müzisyen, 420 gönüllü ve 16 bin seyircinin katılım sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) da destek verdiği etkinliğe Kırgızistan, Türkiye, Avusturya, İsrail, İspanya, Özbekistan ile Tacikistan'dan gelen müzisyenler katılıyor.

Festival kapsamında müzisyenler, Türkiye'den de öğrencilerin eğitim gördüğü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye'yi, etkinliğin son iki gününde caz müziğin önde gelen isimlerinden Tamer Temel temsil edecek ve konser KTMÜ Medya Merkezi MEDİAMANAS sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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