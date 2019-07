Kırgızistan'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının öncülüğünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çeşitli anma programları düzenlenecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 13-16 Temmuz 'da başkent Bişkek'te "Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimini ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tehlikesini Kırgızistan halkına anlatmayı amaçladık." dedi.

Fırat, Bişkek'teki programın, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel filmin gösterimiyle bu akşam Ala Too Sineması'nda başlayacağını kaydetti.

Anma etkinliklerinin 15 Temmuz'da büyükelçilik konutunda halkla buluşma ve basın toplantısıyla devam edeceğini ifade eden Fırat, aynı gün Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camii'nde mevlit okutulacağını ve üniversitenin konferans salonunda "The Network" belgesel filminin ikinci kez gösteriminin yapılacağını kaydetti.

Fırat, etkinliklerin 16 Temmuz'da, Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi bünyesindeki Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, AA foto muhabirlerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin düzenlenmesiyle son bulacağını söyledi.

Kaynak: AA