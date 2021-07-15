Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bişkek Türk Okulu ve Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi'nde anma programları düzenlendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bişkek Türk Okulu ve Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi'nde anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği organizasyonundaki anma programı, Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve çiçek bırakılmasıyla başladı.

Etkinlik, Büyükelçiliğin Eğitim Müşavirliğince Bişkek Türk Okulu'nda düzenlenen programıyla devam etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ hain örgütü, çocukları ailelerinden ayırdı. Kendi kirli amelleri doğrultusunda yetiştirdi ve amellerine alet etti." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve öğretimin, devletin kontrolünde yapıldığını vurgulayan Doğan, "Çocuklar eğitim faaliyetleri boyunca hiçbir zaman ailelerince yalnız bırakılmamalıdır. 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkan darbecilere ve hainlere karşı koyanların arasında gençler vardı. İşte o gençler, vatan ve millet sevgisiyle yetişmiş ve öğretmenlerin yetiştirdiği gençler idi." diye konuştu.

Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Harun Karcı ve Askeri Ataşesi Albay Ertan Önal da günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Ortaokul öğrencisi Türkü Su Karaoğlan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için yazılan "30 Kuş" şiiriyle duygu dolu anlar yaşattı.

Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiiri okurken şehitlerin Türk milletini korumak için kendi canlarını feda ettiğini düşünmeye çalıştığını anlattı.

TİKA, "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 5. yılı kapsamında Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi Cengiz Aytmatov Kültür Merkezinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açtı. ???????

Sergiye, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (TİKA) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, bürokratlar, Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu "Türkiye Geçilmez" isimli video gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur