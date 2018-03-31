Kırgızistan'da 1 Milyon Eserli Çocuk Kütüphanesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çocuk kitapları yazarı Kırgız Kasımalı Bayalinov'ın adına taşıyan Ulusal Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi 1 milyon basılı esere ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezinde yaklaşık yarım asır önce kurulan kütüphane binası, dış cephesinde Sovyet mimarisi, iç kısmında da yüksek tavanı, silindirik sütunları, ihtişamlı merdivenleri, büyük ve yüksek pencereleriyle dikkati çekiyor.

Şehrin ikinci büyük kütüphanesi, Kırgız çocuk kitapları yazarı Kasımalı Bayalinov'un adını taşıyor. Çocuklara okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşatmak için binanın farklı köşelerine kurulan "yaşam alanları" ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yıllık ortalama 300 bin çocuk ve yetişkinin ziyaret ettiği bina, ülkenin en fazla ziyaret edilen kütüphanelerden biri olma özelliğini taşıyor.

"Kütüphanede bir milyon kitap var"



Kütüphane Toplu Etkinlikler Bölüm Başkanı Madina Sıdıkova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 bölümden oluşan kütüphanede 1 milyon kitapla hizmet verdiklerini bildirdi.

"Çocuklar ağırlıklı olarak edebiyat, ders kitapları, tarih ve dil içerikli kitapları okuyor. Bunlardan 300 bini çocuk kitapları. Kütüphaneyi yılda ortalama 300 bin kişi ziyaret ediyor." diyen Sıdıkova, kitapların yüzde 90'ının bağış yoluyla ABD'nin Bişkek Büyükelçiliği, Dünya Bankası, yazarlar ve kitapçılardan geldiğini belirtti.

"Çocuklar ve gençler hem okuyor hem de eğleniyor"



Sıdıkova, kütüphaneyi ziyaret eden çocuk ve gençlerin hem okuduğunu hem de eğlendiğini söyledi.



Çocuklu aileler için "dadı hizmeti" sağladıklarını dile getiren Sıdıkova, "Kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar eğlenerek vakit geçiriyor, ödevlerini yapıyor, kitap okuyor, resim yapma yeteneklerini geliştiriyor. Hatta oyuncakla oynayabiliyorlar. Gerekirse bilgisayarda oyun oynayabiliyorlar ve televizyon izleyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin okuma alışkanlıklarını attırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerinin altını çizen Sıdıkova, kütüphanede verilen tüm hizmetlerin kayıt hizmeti dışında ücretsiz olduğunu aktardı.



Sıdıkova, engelli çocukların ve ebeveynlerin de kütüphaneden yararlanabileceğine dikkati çekerek, "Engelli çocuklar da bize geliyorlar. Bilgiye ulaşmaları için engelli vatandaşlarımıza da tüm koşullar yaratıldı." dedi.

Kütüphaneye iki torununu getiren İrina Bugazova da kütüphanenin ailesi için önemli bir mekan olduğunu belirterek, "Engelli torunlarım buraya gelmek için can atıyor. 10 yıldır buraya geliyoruz. Öğretmenler torunlarıma büyük ilgi gösteriyorlar. Birlikte şiir okuyorlar. Atölye çalışmalarına katılıyorlar. Biz tüm bayramlarımızı kütüphanede geçiriyoruz." diye konuştu.