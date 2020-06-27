Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha Kovid-19 teşhisi konuldu Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev dahil 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

Test sonucu negatif çıkan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA