Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha Kovid-19 teşhisi konuldu
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.
27.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:54
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinin 9 çalışanına daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasıyla bu birimde virüs bulaşanların sayısı 17'ye çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev dahil 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Ofisinde vaka sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.
Test sonucu negatif çıkan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA