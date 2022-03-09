Kırgızistan Cumhurbaşkanı: "Ukrayna-Rusya konusuna tarafsız kalacağız" - Haberler

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı: "Ukrayna-Rusya konusuna tarafsız kalacağız"

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ukrayna ile Rusya konusuna tarafsız kalacaklarını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ukrayna ile Rusya konusuna tarafsız kalacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, yeni bakanların yemin ettiği meclis genel kuruluna hitap etti.

Caparov, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların neredeyse tüm ülkeleri nasıl olumsuz etkilediğini gördüklerini belirtti.

Çatışmayı durdurmak için yeterli etkilerinin olmadığını ifade eden Caparov, "Biz aslında küçük bir ülkeyiz. Bu yüzden tarafsız kalmalıyız." dedi.

Konuşmasında, akaryakıt ve gıda fiyatları ile döviz kuru artışına da değinen Caparov, "Böyle kritik bir zamanda her şeyden önce birliğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna-Rusya konusuna tarafsız kalacağız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna-Rusya konusuna tarafsız kalacağız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna-Rusya konusuna tarafsız kalacağız

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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