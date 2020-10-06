Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki siyasi güçlere seslendi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki siyasi güçlere seslendi

06.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:58
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki siyasi güçlere seslendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal eden göstericilerin arkasındaki güçlere seslendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal eden göstericilerin arkasındaki güçlere seslendi.

Ülkedeki durumunun kontrolünde olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya ve kanunlara uymaya çağırdı.

Yaşanan olaylarla ilgili durumu anayasal zemine kavuşturmaya gayret ettiğini bildiren Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan kanun ihlallerin gözden geçirilmesini, gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkendeki yaşanan olaylara dikkati çeken Ceenbekov, bu gece bazı siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istediklerini belirtti.

Ceenbekov, bu güçlerin halkın huzurunu bozduklarını, polisin uyarılarını dikkate almadıklarını, doktorlara saldırdıklarını ve binalarda büyük hasara yol açtıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerine göstericilere ateş edilmemesi emrini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Şimdiye kadar, durumun kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Devlette ve toplumda istikrar milletvekili mazbatasından daha üstündür." diye konuştu.

Ceenbekov, olayların arkasındaki siyasi partilerinden taraftarlarını sakinleştirmelerini ve bulundukları yerlerden uzaklaşmalarını ve kendi taraftarlarından provokasyondan uzak durmaları talebinde bulundu.

Kırgızistan'da 4 Ekim pazar günü yapılan parlamento seçimlerini 16 siyasi partiden 4 siyasi parti kazanmıştı. Seçim sonuçların açıklanmasından sonra geriye kalan 12 siyasi parti seçim sonuçlarını protesto etmek içn gösteri düzenlemişti.

Seçim sonuçların iptalini ve yeni seçim tarihinin ilan edilmesini isteyen partiler ile güvenlik güçleri yaşanan arbedenin ardından göstericiler cumhurbaşkanlığı sarayını işgal etmişti.

Olaylardan etkilenen yaralı sayısı 107'den 590'a çıkarken 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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