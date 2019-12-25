Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi
Haberler » Güncel » Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi - Haber

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi

Basın toplantısından detaylar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.

25.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:43
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi

Basın toplantısından detaylar

Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler