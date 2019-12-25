Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi
Basın toplantısından detaylar Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.
25.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:43
Basın toplantısından detaylar
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklamaları BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yıl sonu basın toplantısını düzenlendi.
Kaynak: AA