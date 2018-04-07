Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'ye Geliyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 9-11 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, ziyaretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ceenbekov'un, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri ile ikili iş birliği imkanlarını ele almaları için önemli bir fırsat oluşturacağı belirtildi.

Görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması, başta Türk Konseyi olmak üzere bölgesel işbirliği imkanlarının da değerlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.