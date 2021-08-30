Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göstererek daha yakın iş birliği kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göstererek daha yakın iş birliği kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, ülkenin 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkede akredite olan büyükelçileri ve uluslararası kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

Kırgızistan'ın, Sovyetler Birliği dağılma sürecindeyken bağımsızlığını ilan ettiğini anımsatan Caparov, ülkesinin bağımsızlık ve demokrasi yolunu seçerek bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarıları anlattı.

Caparov, bağımsızlık tarihinde kalkınma modeli arayışında olan ülkenin, trajediler de dahil olmak üzere bir dizi iç siyasi krize yol açan ve bir dereceye kadar kalkınmayı etkileyen çeşitli zorluklar, inişler ve çıkışlar ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Kırgızistan'da iş yapmak için elverişli bir ortamın yaratılması konusuna da değinen Caparov, bu alanda maliye, ulaştırma ve lojistik ile dış ticaret politikalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere radikal ekonomik reformların başladığını vurguladı.

Caparov, siyasi, ticari ve ekonomik bağların, güvenlik ve askeri-teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesine odaklandıklarını, su kaynakları, enerji, altyapı, tarım, ayrıca sağlık, eğitim, kültür, finans ve teknoloji konularında belirli anlaşmalara varmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bu yılın başında cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden bu yana ilk olarak, Moskova, Taşkent, Nur Sultan, Ankara, Aşkabat ve Duşanbe'ye resmi ziyaret gerçekleştiğini hatırlatan Caparov, "Her şeyden önce, Orta Asya bölgesinde komşularımızla ve dünyanın en güçlü ülkeleri olan Rusya, Çin, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Macaristan ile daha yakın ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ve ülkenin kalkınmasında desteği olan tüm müttefik ülkelere, ortaklara ve uluslararası kuruluşlara teşekkür ederek, Kırgız Cumhuriyeti devlet organları ile birlikte diplomatlara yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, Bağımsızlık Bayramı'nı başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda yarın askeri geçit töreniyle kutlayacak.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında gösterdi - Haberler
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