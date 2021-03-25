Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ı kabul etti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ı kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede diplomatik misyonunu tamamlayan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı kabul etti.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede diplomatik misyonunu tamamlayan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Fırat'ın ülkedeki görev süresince Kırgızistan ile Türkiye arasında siyasi diyaloğun gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Caparov, Kırgızistan'ın, Türkiye ile sanayi ve tarım sektöründe iş birliğini geliştirmeye, ortak girişimler oluşturmaya, kamu özel ortaklığı, tekstil, madencilik, hidroelektrik ve diğer alanlarda birlikteliği amaçlayan projelerin uygulanmasına odaklandığını ifade etti.

Ortak iş birliğinin yoğunlaştırılmasının önemine dikkati çeken Caparov, Kırgızistan'ın, Türkiye ile stratejik bir ortak, aynı zamanda kardeş bir ülke olduğu için ikili ilişkilerin seviyesini niteliksel olarak yeni bir boyuta getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Caparov ile Fırat ayrıca, iki ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik önceliklerin ve önceden planlanan projelerin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kırgızistan ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için Türk Kırgız İş Forumu düzenlenecek

Fırat, ticari ve ekonomik iş birliğini harekete geçirmek için Türk işadamlarının Kırgızistan'a geleceğini, ayrıca Issık Göl Bölgesi'nde Kırgız-Türk iş forumu düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

Ülkeler arasında gelişen stratejik ortaklık düzeyini memnuniyetle karşıladığını belirten Fırat, yaklaşan Türk Konseyi gayri resmi zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını hatırlattı.

Fırat, Kırgızistan'daki diplomatik faaliyeti sırasında verimli çalışması için kendisine iyi koşulların oluşturulduğunu aktarırken, Caparov'a ülkesinde siyasi reformları ve halkın refahını iyileştirme konusunda başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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