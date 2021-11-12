Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Kırgızistan, Türk dünyasının ilişkilerinde ve kardeşliğinde aktif rol almaya devam edecek." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Caparov, zirveye katılan kardeş ülkelerin liderleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kırgızistan, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kırgızistan, Türk dünyasının ilişkilerinde ve kardeşliğinde aktif rol almaya devam edecek ve Türk devletlerindeki entegrasyon süreçlerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Tarihi ve dili bir olan atalarımızdan kalan nasihatlerle birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi'nin dünya kamuoyu tarafından aktif olarak tanındığını vurgulayan Caparov, Türk Konseyi'nin, Türk dili konuşan ülkelerin entegrasyonu için en önemli ve prestijli platform haline geldiğini ifade etti.

Caparov, Kırgızistan'ın, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adının "Türk Devletleri Örgütü" olarak değiştirilmesinin yanı sıra Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle hazırlanan "Türk Dünyası Vizyonu - 2040" stratejik belgesine tam olarak destek verdiğini kaydetti.

Caparov, ayrıca Türk Konseyi'nin kurucu ülkelerinden Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Yatırım Fonu'nun kurulması önerisine destek verilmesini istedi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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