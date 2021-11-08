Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti - Haberler
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kabulde Amreyev Caparov'u, yaklaşan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi hazırlıkları ve gündem için önerilen konular hakkında bilgilendirdi.

Caparov, Türk Konseyi'nin katılımcı ülkelerin entegrasyon sürecinde ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Kırgızistan'ın zirveye katılımına önem verdiğini söyleyen Caparov, yaklaşan zirvenin Türk Konseyi'nin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için iyi bir fırsat olacağı görüşünü dile getirdi.

Kabulde, Türk Konseyi Yatırım Fonunun Bişkek'te açılması önerisi de ele alındı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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