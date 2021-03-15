Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

15.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:12
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Türk dili konuşan ülkelerle kardeşliği ve dostluğu güçlendirmek için istikrarlı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Türk dili konuşan ülkelerle kardeşliği ve dostluğu güçlendirmek için istikrarlı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Caparov, Türk Konseyinin kurulduğu andan itibaren iyi sonuçlar elde ettiğine ve uluslararası toplumdan destek gördüğüne dikkati çekerek "Kırgız tarafı, Türk dili konuşan ülkelerle kardeşliği ve dostluğu güçlendirmek için istikrarlı şekilde çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde aktif çalıştığına işaret eden Caparov, Konseyin bu yöndeki çabalarının epidemiyolojik durumu istikrara kavuşturmak için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Caparov, Türk Konseyi Yatırım Fonunun kurulması ve ana ofisinin Bişkek'te açılmasının önemine değinerek yakın zamanda yapılması planlanan Türk Konseyi üye ülke devlet başkanları gayriresmi toplantısına katılacağını da teyit etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev de Türk Konseyi Yatırım Fonunun Bişkek'te açılması dahil, Konseyin gündemindeki tüm konularda ortak çalışma yürütülmesine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Amreyev, Caparov'un Türk Konseyi üyeleri Kazakistan ve Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaretin Türk dünyasının gelişmesine ve birleşmesine katkıda bulunacağının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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