Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile...
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey