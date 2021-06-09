Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile...