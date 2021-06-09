Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un salondan ayrılması ANKARA -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor" - Haberler
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