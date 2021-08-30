Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, iki liderin görüşmede siyasi, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliği konularını ele aldıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladığı aktarıldı. Açıklamada, "Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıyı takdirler karşıladı" ifadeleri kullanılırken, Caparov'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Caparov'un ayrıca Ankara'da yarın açılışı yapılacak olan Manas'ın heykeli için teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, bunun Kırgızistan için büyük sembolik anlam taşıdığı dile getirildi.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:48:51. #1.15#

title