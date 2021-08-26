Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Başkan Altınok'a devlet nişanı

Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarına önemli katkı sağlaması nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov tarafından imzalanan kararnameyle Kırgız...

Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarına önemli katkı sağlaması nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov tarafından imzalanan kararnameyle Kırgız Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov tarafından imzalanan kararnameyle Kırgız Devlet Nişanı'na layık görüldü. Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen nişan takdim törenine Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Böyle bir devlet nişanını bizlere layık gören Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'a teşekkür ediyorum. Nişanlar vardır ama bu nişan ulular ulusudur. Çünkü Kırgızistan bizim ata topraklarımız, doğduğumuz topraklardır. Ergenekon'un başladığı kadim ve bizim için mukaddes topraklardır" dedi.

"Türk dünyasının hizmetkarıyız"

Devlet nişanını Büyükelçi Ömüraliyev'in takdimiyle alan Başkan Altınok, "Biz kardeş devletimiz, kardeş Cumhuriyetimiz Kırgızistan'dan ve kardeş Cumhurbaşkanımız Caparov'dan onur nişanı almanın şeref ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Anadolu toprakları tamamen sevdamız, ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve Türk dünyamız olmuştur. Nişanlar alınır ama bu nişan Tanrı Dağları'ndan, özümüzden, soyumuzdan, kökü bizden olan bir nişandır. Bütün Türk dünyasının hizmetkarıyız ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bir Türk nişanını, bir Kırgız nişanını almış olmaktan onur duyuyorum. Çocukluk hayalimiz olan, yıllardır savunduğumuz Turan davamızda bugün geldiğimiz noktada hayallerimizin gerçekleştiği, kardeşlerin bir araya geldiği bir ortamda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kırgızistan'a güzellikler ve yücelikler diliyorum" diye konuştu.

"Manas Batur'un heykelini dikeceğiz"

Başkan Altınok, Kırgızistan'ın 30'uncu bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında Keçiören'e inşa edilen Kırgız-Türk Hanı Er Manas'ın heykelinin açılışını da yapacaklarını aktararak şunları söyledi:

"Manas Destanı bizim çocuklukta okuduğumuz destanımızdır. İnşallah Manas Batur'un heykelini Kırgızistan'ın 30 bağımsızlık yılı kapsamında Keçiören'imize hep birlikte dikeceğiz. Manas ileriyi gören bir komutan ve devlet adamıdır. Yazdıkları bugün bile birçok devlet için yasa, reçete ve yol gösterici olmaktadır. Tarihin kadim süzgecinden geçmiş, çok özlü sözleriyle yaşanmış ve yaşanacak olanları görmüştür. İnşallah Manas Destanımız kıyamete kadar Türk ve Turan dünyasında yaşamaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı