Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan, Afganistan halkına insani yardım çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Afganistan halkına insani yardım sağlamaya devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkeleri ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle devlet başkanları çevrim içi toplantı yaptı.

Afganistan'daki insani duruma dikkati çeken Caparov, "Uzun süredir acı çeken Afgan topraklarında kalıcı bir barışın tesisi için ortak çabalarımızı mümkün olan en kısa sürede yönlendireceğimizden eminim. Afganistan halkına insani yardım sağlamaya devam etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaatını da gündemine alan Caparov, toplantının Orta Asya ve Çin halkları için önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin sermayesinin katılımıyla Kırgızistan'da hayata geçirilen ulaşım, enerji, sağlık, sulama, eğitim, sosyal tesis inşaatı alanlarındaki büyük altyapı projeleri refahın sağlanması için büyük sosyo-ekonomik öneme sahiptir"

Caparov, Orta Asya devletlerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına mümkün olan her türlü yardımı sağlayan Çin'in, bölgesel güvenliği güçlendirmek adına büyük çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Çin'in inisiyatifiyle organize edilen toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Toplantının sonunda kabul edilen bildiride taraflar, Orta Asya devletleri ile Çin arasında yeni bir ilişkiler döneminin başladığını ilan etti.