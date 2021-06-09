Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Kaynak: Habermetre

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