Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

26.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:50
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve çok taraflı iş birliğinin güncel konuları ve daha önce varılan anlaşmaların stratejik ortaklık çerçevesinde uygulama süreci değerlendirildi.

Caparov, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti ve kendisine sağlık ve çalışmalarında başarılar diledi.

Sadır Caparov, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede Kırgızistan halkına sağlanan yardımlardan dolayı Türk tarafına şükranlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmen göreve başlaması dolayısıyla Caparov'u bir kez daha tebrik etti.

İki ülke arasında etkileşimi artırmak için ortak plan yapan liderler, karşılıklı ziyaretler için birbirlerini davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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