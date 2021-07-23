Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Covid-19 aşısı oldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin merkezli Sinopharm şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin merkezli Sinopharm şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile oğlunun yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı olduğu belirtildi. Caparov'un aşının ilk dozunu yaptırdığı ve kendisine aşı pasaportu verildiği ifade edildi. Çin'in Sinopharm aşısı ile aşılanan Caparov, aşı olma kararının kişisel bir mesele olduğunu ve kimsenin kimseyi aşı yaptırmaya zorlama hakkı olmadığını dile getirdi. Caparov aynı zamanda halkı aşı olmaya çağırırken, yanlış bilgilere kulak asılmaması gerektiğini belirtti.

Kırgızistan'ın 1.1 milyon doz Sinopharm aşısı satın aldığına dikkat çeken Caparov, daha önce Çinli yetkililerin Kırgızistan'a bu aşıdan toplam 300 bin doz bağışta bulunduğunu ifade etti. Caparov, Rusya'dan da 120 bin dozluk toplu aşı satın alındığını ve 10 bin doz aşının ücretsiz olarak temin edildiğini kaydetti. Caparov, yakın gelecekte 1 milyon 250 bin dozluk ek Sinopharm aşısı alınacağını duyurdu. Kırgız halkını söylentilere ve güvenilmez bilgilere inanmamaya çağıran Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bir kez daha vatandaşlara sevdiklerinin ve bir bütün olarak toplumun sağlığını korumak için aşı olmaları çağrısında bulundu.

847 AŞI NOKTASI BULUNUYOR

Kırgızistan'da aşılamaların başladığı 29 Mart'tan bu yana Çin'in Sinopharm ve Rusya'nın Sputnik V aşıları kullanılırken, dünden itibaren ülkede AstraZeneca aşısı da kullanılmaya başlandı. Ülkede toplam 318 bin kişi aşılanırken, 103 bin 941 kişi aşının ikinci dozunu yaptırdı. Ülkede 847 aşı noktası açıldı.

SON 24 SAATTE BİN 127 VAKA

Hazirandan bu yana Covid-19 vaka sayısında artış kaydedilen Kırgızistan'da geçtiğimiz ayın sonundan bu yana her gün binin üzerinde yeni vaka tespit ediliyor. Ülkede son 24 saatte bin 127 kişi virüse yakalanırken, toplam vaka sayısı 155 bin 5'e yükseldi. Son 24 saatte 10 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 2 bin 227'ye ulaştı.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı