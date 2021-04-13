Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, AGİT Dönem Başkanı Linde'yi kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'da halk oylaması sonucu kabul edilen anayasaya ilişkin, yeni anayasanın ülkedeki düzeni güçlendirip daha da gelişmesini garanti altına alacağına inandığını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 11 Nisan'da halk oylaması sonucu kabul edilen anayasaya ilişkin, yeni anayasanın ülkedeki düzeni güçlendirip daha da gelişmesini garanti altına alacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Orta Asya ülkeleri turu yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi kabul etti.

Anayasa referandumunun sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Caparov, tüm sorumluluğun ülke devlet başkanına ait olduğu yeni anayasanın ülkedeki düzeni güçlendirip daha da gelişmesini garanti altına alacağına inancını dile getirdi.

Caparov, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yakın gelecekte iş birliği önceliklerin ele alındığı görüşmede, Kırgızistan'ın AGİT ile daha verimli ortaklığa her zaman açık ve hazır olduğunu aktardı.

"Kırgızistan, çok değerli bir ortaktır"

AGİT Dönem Başkanı Linde de başında olduğu kurum için Kırgızistan'ın çok değerli bir ortak olduğunu vurguladı.

Linde, Kırgızistan'ı, Kadınların Barış ve Güvenlikteki Rolüne İlişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararının Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı'nı bölgesinde ilk kabul eden ülke olarak ve yerel seçimlerde kadınlar için yüzde 30'luk kontenjan uygulaması için tebrik etti.

Teşkilatın faaliyetlerinde çevre koruma konularının da öncelikli olduğuna dikkati çeken Linde, bu yıl kabul edilmesi beklenen "İklim Değişikliğinin Güvenlik Üzerindeki Etkileri Bakanlar Deklasyonu" için destek istedi.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören köklü değişikliklerin yapıldığı yeni anayasa, referandum yoluyla 11 Nisan'da kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur