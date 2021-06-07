Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, 9-11 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, 9-11 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Dastan Düşekeyev, yaptığı açıklamada, Caparov'un, resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Düşekeyev, iki liderin, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde ikili ve çok taraflı iş birliğinin yanı sıra güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla Kırgızistan ve Türkiye Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 5. toplantısının gerçekleştirileceğini aktaran Düşekeyev, Caparov'un, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya geleceğini söyledi.

Düşekeyev, Caparov'un, Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda iş insanlarına hitap edeceğini ve Türkiye'deki Kırgızistan vatandaşları, öğrencileri ve Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
14 Haziran'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi 10 Haziran olarak güncellendi
14 Haziran'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi 10 Haziran olarak güncellendi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Şevval Sam Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:27:42. #1.13#

title