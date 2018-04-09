Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Ceenbekov: "Yüksek Stratejik İşbirliği Seviyesini Geliştirmek Ortak...
- Basın toplantısına katılanlardan detaylar Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
- Basın toplantısına katılanlardan detaylar
Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (3)