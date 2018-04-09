Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Ceenbekov: "Görüşmelerimizin Kırgız-Türk İlişkilerine Yeni İvme...
- Basın toplantısına katılanlardan detaylar Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ceenbekov'un tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde...
- Basın toplantısına katılanlardan detaylar
Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov'un konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ceenbekov'un tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (4)