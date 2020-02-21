21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:50

Kırgızistan, korona virüsü nedeniyle Çin vatandaşlarının vize başvurularını askıya alındığını açıkladı.



Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 118 ölüm ve 889 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülke genelinde ölü ve vaka sayısının giderek artması nedeniyle komşu ülkeler önlemler almaya devam ediyor. Son olarak Kırgızistan, Çin vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Nurlan Abdrakhmanov, Çin vatandaşları tarafından yapılan yeni başvuruların korona virüsü şüphesiyle askıya alındığını açıkladı. Abdrakhmanov daha önce vize alan Çin vatandaşlarının ise Kırgızistan'a girişine izin verilmeye devam edileceğini aktardı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA