Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:12

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kırgızistan'ın, Çin ile kara sınır kapısını kapattığı ve uçak seferlerini durdurduğu bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, koronavirüs salgınına tedbir amaçlı alındığı fakat ülkede herhangi bir vaka tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: AA