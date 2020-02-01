Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu
Haberler » Güncel » Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu - Haber

Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kırgızistan'ın, Çin ile kara sınır kapısını kapattığı ve uçak seferlerini durdurduğu bildirildi.

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:12
Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 'ın, Çin ile kara sınır kapısını kapattığı ve uçak seferlerini durdurduğu bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, koronavirüs salgınına tedbir amaçlı alındığı fakat ülkede herhangi bir vaka tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler