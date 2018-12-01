Kırgızistan Büyükelçisi Yunusov'un Görev Süresi Sona Erdi

KIRGIZİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov'un görev süresi sona erdi. Veda programında konuşan Yunusov, 4 yıllık görev süresinde iki başkent arasında ilişkilerin çok ileri düzeylere geldiğini söyledi.

Veda programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Kırgızistan Sanayi Enerji ve Madencilik Bakanı Birinci Yardımcısı Aytmamat Kadırbaev ve Ankara'daki diğer büyükelçilerle çok sayıda davetli katıldı. Programdaki konuşmasında Yalçın Topçu, "Kardeşim İbrahim Yunusov'un ülkemizdeki Kırgızistan Büyükelçiliği görevi bitti. Şimdi Emir Timur'un ve medeniyet mihmandarlarımızın beşiği ata yurdumuz Özbekistan'da görev yapacak. İbrahim kardeşim orada da Türkiye'de olduğu gibi ülkesini en iyi şekilde temsil edecek ve Türk-İslam dünyasının birliğine ve dirliğine katkısı olan güzel hizmetler yapacak. Devlet, siyaset, kültür, sanat insanı olan kardeşim İbrahim Yunusov'un yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Büyükelçi İbrahim Yunusov da Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bişkek'te ilk dalgalanan kardeş bayrak kardeş devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı al bayrağı olmuştur. Aynı şekilde Kırgızistan'ımızın al bayrağının güneşini dalgalandırdığı ilk dış devlet de Türkiye olmuştur. Güneş bir günün bir yarısını temsil ediyorsa ay ve yıldız da diğer yarısını temsil eder. Bunların ikisi bütün bir gündür. Kırgızistan ve Türkiye'yi bir bütünün iki yarısı olarak görüyorum" dedi.

İbrahim Yunusov, 4 senedir yürüttüğü Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği görevi döneminde iki başkent arasında ilişkilerin çok ileri düzeylere geldiğini belirtti. TİKA'nın koordinatörlüğünde Bişkek'te inşa edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi ve Türk Diyanet Vakfı tarafından Bişkek'te Orta Asya'nın en büyük camisi olarak inşa edilen 'İmam Serahsi Camii' projelerinin kendi büyükelçiliği döneminde gerçekleştirilmesinin kendisi açısından gurur verici olduğunu kaydetti.

- Ankara