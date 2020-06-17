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Kırgızistan bütçesi 5 ayda 178 milyon dolar açık verdi

Kırgızistan'da bütçe, bu yılın ilk 5 ayında 178 milyon dolar açık verdi.

Kırgızistan bütçesi 5 ayda 178 milyon dolar açık verdi
17.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:24

Kırgızistan'da bütçe, bu yılın ilk 5 ayında 178 milyon dolar açık verdi.

Maliye Bakan Yardımcısı Marlen Amandikov, düzenlediği toplantıda, 2020 bütçesinin ocak-mayıs döneminde 40 milyar 996 milyon Kırgız som (546 milyon 613 bin dolar) gelir ve 54 milyar 348 milyon som (724 milyon 640 bin dolar) gideri olduğunu bildirdi.

Amandikov, bütçenin 13 milyar 352 milyon som (178 milyon 26 bin 666 dolar) açık verdiğini aktardı.

Bütçede kalan paranın 9 milyar 750 milyon som olduğunu belirten Amandikov, bütçe açığının IMF'den gelen 17 milyar som (226 milyon 666 bin 666 dolar) ve iç kaynaklardan olan 4 milyar 700 milyon som (62 milyon 666 bin 666 dolar) kaynakla kapatıldığını söyledi.

Kırgızistan'da bütçe açığının, bu yıl için 7 milyar 953 milyon 500 bin som (yaklaşık 117 milyon dolar) olması öngörülmesine karşın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bütçenin bu yıl 400 milyon dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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