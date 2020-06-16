Kırgızistan Başbakanı'nın istifası kabul edildi Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkında çıkan 'devleti zarara uğratma' iddialarının ardından istifa etti.

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, hakkında çıkan 'devleti zarara uğratma' iddialarının ardından istifa etti. Abılgaziyev'in istifası, Cumrhubaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından kabul edildi.

Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev, hakkında 'devleti zarara uğratma' iddialarının ardından istifasını sundu. Abılgaziyev'in istifası, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından kabul edildi. Koalisyon hükümetini oluşturan partilerin yeni başbakan adayını belirlemek için bir araya gelecekleri ifade edilirken; yeni hükümet kurulana kadar Muhammedkalıy Abılgaziyev'in görevini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: DHA