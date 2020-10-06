Kırgızistan Başbakanı Boronov istifa etti
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Kırgızistan Başbakanı Boronov istifa etti

06.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:36
Kırgızistan Başbakanı Boronov istifa etti

Kırgızistan'da seçim protestoları devam ederken, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa ettiği bildirildi.

Kırgızistan'da seçim protestoları devam ederken, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa ettiği bildirildi.

Kırgızistan'da seçim sonuçları protestoları sürerken, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa ettiği öğrenildi. Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin destekçilerinin organizasyonuyla bugün Cumabekov'un başkanlığında meclisin genel kurulu başkent Bişkek'te toplandı. Çoğunluğun sağlandığı genel kurul toplantısında, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi. Öte yandan, meclis üyelerinin Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov'u seçtiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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